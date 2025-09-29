Terza proiezione Swg | Acquaroli confermato sul +8 accreditato del 52,5%
La terza proiezione Swg sul testa a testa tra i due principali candidati governatori delle Marche - con copertura al 27% - conferma l'ampliamento del divario tra Francesco Acquaroli e Matteo Ricci, con il governatore uscente che è dato al 52,5%, cioè con oltre 8 lunghezze di vantaggio su Matteo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: terza - proiezione
La terza proiezione del film Past Lives ancora una volta ha soddisfatto e superato le nostre aspettative! La Piazza delle Erbe ora ha un nuovo significato per noi, e ogni volta che passeremo da qui, ricorderemo questa serata. Grazie a tutti quelli che sono ven - facebook.com Vai su Facebook
Proiezioni Swg, Acquaroli al 52% e Ricci al 45% - Le prime proiezioni di Swg per La 7 per le regionali nelle Marche, con una copertura al 6%, danno il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli al 52% e quello di centrosini ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Marche, risultati regionali diretta. Proiezioni: Aquaroli avanti 51%, Ricci 45,6%. Affluenza in calo attorno al 50% - Poi inizierà lo spoglio per i risultati che decreteranno la composizione nella XII ... Scrive leggo.it