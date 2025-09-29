Terza guerra mondiale scoppierà il 3 novembre 2025 | i motivi secondo ex Nato
A teorizzare il 3 novembre come data di inizio della Terza guerra mondiale è l'ex comandante della Nato in Europa Richard Shirreff. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
Meloni all'Onu cita Papa Francesco: In corso una terza guerra mondiale "a pezzi"
Terza guerra mondiale, in Cina gli scienziati vogliono trasformare le api in cyborg per la sorveglianza
Oggi la terza tornata di negoziati russo-ucraini a Istanbul | Kiev: "Mosca ha perso oltre un milione di soldati dall'inizio della guerra"
Sui social circola una nuova teoria del complotto: il 3 novembre 2025 sarebbe il “giorno della Terza guerra mondiale” Cosa c’è dietro questa data: https://fanpa.ge/PTDOn - facebook.com Vai su Facebook
Così la Nato può perdere la terza guerra mondiale in 5 giorni - la Repubblica - X Vai su X
Terza guerra mondiale, il generale Giorgio Battisti: «Attacco all'Italia possibile, Roma e le altre capitali europee sono a rischio» - Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky il nostro Paese potrebbe essere bersaglio di ... Lo riporta leggo.it
Terza guerra mondiale, c’è la data. «Mancano pochi giorni» - Se dovesse scoppiare davvero la Terza guerra mondiale questa potrebbe essere la data di non ritorno. Segnala money.it