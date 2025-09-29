Terza camminata in rosa a Palazzolo

Nella giornata del 5 ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, a Palazzolo dello Stella si terrà la 3a Camminata in rosa, non competitiva, scopo benefico. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Il ritrovo sarà presso l' Area Festeggiamenti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

