Terza camminata in rosa a Palazzolo
Nella giornata del 5 ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, a Palazzolo dello Stella si terrà la 3a Camminata in rosa, non competitiva, scopo benefico. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Il ritrovo sarà presso l' Area Festeggiamenti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
