Terrore in via Cesare Battisti rompe una bottiglia di vetro e ferisce un 20enne

Messinatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di terrore sabato sera per un ragazzo di 20 anni in via Cesare Battisti. Il giovane è stato aggredito e colpito a colpi di bottiglia da un soggetto che si è poi dato alla fuga. La vittima è rimasta ferita perdendo molto sangue e, dopo essere stata soccorsa da alcuni passanti,  ha ricevuto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

