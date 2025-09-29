Terrore domestico a Padova madre si barrica in una stanza per sfuggire alla furia del figlio

Un 52enne arrestato a Padova per violenza domestica: perseguitava la madre nonostante i divieti. Decisivo l'intervento della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

