Terribile incidente sul lavoro a Villanova Canavese morto Luigi Vergero di Nole schiacciato dal suo trattore

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 28 settembre 2025, in strada Salvinot a Villanova Canavese. Luigi Vergero, 84enne residente a Nole, è morto schiacciato dal trattore che stava guidando per fare lavori su un terreno di sua proprietà. Dopo che è stato estratto dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Torinotoday.it