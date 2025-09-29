Terribile incidente sul lavoro a Villanova Canavese morto Luigi Vergero di Nole schiacciato dal suo trattore
Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 28 settembre 2025, in strada Salvinot a Villanova Canavese. Luigi Vergero, 84enne residente a Nole, è morto schiacciato dal trattore che stava guidando per fare lavori su un terreno di sua proprietà. Dopo che è stato estratto dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
