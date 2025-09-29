Terribile incidente sul lavoro a Villanova Canavese morto Luigi Vergero di Nole schiacciato dal suo trattore

Torinotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 28 settembre 2025, in strada Salvinot a Villanova Canavese. Luigi Vergero, 84enne residente a Nole, è morto schiacciato dal trattore che stava guidando per fare lavori su un terreno di sua proprietà. Dopo che è stato estratto dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terribile - incidente

Terribile incidente frontale tra due auto a Modena: muore una donna di 32 anni

Terribile incidente a Cirimido: soccorsi 5 ragazzi di vent'anni

Manuela in auto con i suoi tre figli, il terribile incidente finisce in tragedia: non ce l’ha fatta

terribile incidente lavoro villanovaTerribile incidente: camion colpisce cestello, due operai gravemente feriti - In un grave incidente sul lavoro a Villanova di Cepagatti un camion travolge un cestello sotto un ponte, lasciando due operai con ... Segnala abruzzo24ore.tv

Cerca Video su questo argomento: Terribile Incidente Lavoro Villanova