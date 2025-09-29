Terremoto nei Campi Flegrei epicentro sul lungomare
Magnitudo 2.0, profondità a 3 km, epicentro nel tratto di mare antistante il lungomare Pertini a Pozzuoli.Queste le caratteristiche, riportate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, del terremoto verificatosi stamattina alle 7.07 nell'area dei Campi Flegrei.Si è trattato di una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
