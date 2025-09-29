Terremoto Garlasco | Stasi sconcertato E Venditti fa ricorso | Non c' è prova

"L'indagine della Procura di Brescia? Le notizie uscite ci stupiscono non poco, mi sembra un passaggio clamoroso. Come pensavamo già tutti, ci sono molte cose che non sappiamo che ha la Procura e che sta tirando piano piano fuori dal cassetto". È la considerazione del genetista Ugo Ricci, uno dei consulenti della difesa di Alberto Stasi, a proposito del nuovo capitolo d'indagine nell'ambito della riapertura del caso Garlasco che vede indagato l'ex procuratore di Pavia, ora in pensione, Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari. L'ipotesi è che l'ex magistrato, ora direttore del Casinò di Campione d'Italia, abbia "ricevuto una somma indebita di denaro, nell'ordine di 2030 mila euro – si legge nel decreto di perquisizione – per favorire Andrea Sempio" nell'ambito del procedimento in cui venne archiviato dall'accusa di avere ucciso Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

