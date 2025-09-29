Terremoto ai Campi Flegrei scossa di magnitudo 2.0 alle 7.07 di oggi 29 settembre
Una scossa di magnitudo di 2.0 poco distante dal Lungomare di Pozzuoli: non si registrano danni a persone o cose-. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: terremoto - campi
Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei, due di magnitudo 2.8
Terremoto a Napoli nella zona dei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.1: riparte lo sciame sismico
Terremoto Campi Flegrei, scossa 2.1: iniziato sciame sismico
Terremoto ai Campi Flegrei, con l’ultima scossa di magnitudo 4 il suolo abbassato di 2,5 cm - facebook.com Vai su Facebook
Mappe effetti #terremoto zona #Campi #FLEGREI del 12-09-2025 18:00:57 Md: 2.1 - X Vai su X
Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.0 alle 7.07 di oggi 29 settembre - 0 poco distante dal Lungomare di Pozzuoli: non si registrano danni a persone o cose- Secondo fanpage.it
Terremoto Campi Flegrei, scossa di M 2.0/ Al via microzonazione: fori di 12 centimetri profondi 30 metri - Facciamo il punto sulle scosse di terremoto Campi Flegrei: nella serata di ieri registrata una scossa di magnitudo 2. Scrive ilsussidiario.net