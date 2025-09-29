Terremoto ai Campi Flegrei scossa di magnitudo 2.0 alle 7.07 di oggi 29 settembre

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di magnitudo di 2.0 poco distante dal Lungomare di Pozzuoli: non si registrano danni a persone o cose-. 🔗 Leggi su Fanpage.it

