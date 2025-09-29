Arezzo, 29 settembre 2025 – Prima in dieci e poi in nove uomini, il Terranuova Traiana non è riuscito a resistere al Siena, cedendo 2-0 nella ripresa sotto i colpi della Robur. La gara era iniziata subito a ritmo alto: il Siena si era fatto vedere con un pallone insidioso per Noccioli, che era riuscito solo a deviare senza trovare lo specchio della porta. Al 3’, il Terranuova aveva risposto immediatamente con Marini che serviva un cross per Zhupa, ma il numero dieci aveva mancato clamorosamente l’impatto a due passi dalla rete. Il momento chiave era arrivato al 15’: Degl’Innocenti era stato espulso con rosso diretto per un fallo da ultimo uomo su Noccioli, e la pressione della Robur si era alzata notevolmente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana. In nove contro undici impossibile resistere alla Robur