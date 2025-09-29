TERRAMIA APS di Cervinara nuovo direttivo e grandi sfide per il futuro

Come presidente dell’associazione TERRAMIA APS di Cervinara, desidero esprimere un sentito ringraziamento ai volontari del Servizio Civile Universale che ci hanno accompagnato fino a settembre 2025. È stato un anno straordinario, ricco di crescita, esperienze e risultati concreti. Il percorso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it