Terontola pedone travolto e ucciso da un’auto pirata insieme al suo cane | la vittima è Donato De Carlo
La tragedia di lunedì sera a Terontola: morto anche il cane. Una tragedia ha scosso la comunità di Terontola, frazione del comune di Cortona (Arezzo), nella serata di lunedì 29 settembre 2025. Poco prima delle 20:00, un uomo di 60 anni, Donato De Carlo, è stato travolto e ucciso da un’auto mentre passeggiava con il suo cane lungo la Strada Regionale 71, nei pressi dell’incrocio con via Fosse Ardeatine. L’impatto è stato devastante: né lui né l’animale hanno avuto scampo. La dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, De Carlo stava camminando vicino all’area commerciale, non lontano dalla stazione ferroviaria di Terontola, quando una vettura in transito lo ha investito in pieno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Tragedia a Terontola: pedone e cane investiti, entrambi deceduti
