Terno secco sulla ruota di Napoli | nel casertano vinti 24mila euro al Lotto

Casertanews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lusciano fa festa con il Lotto. Un giocatore ha centrato un terno secco sulla ruota di Napoli trasformando una giocata da 10 euro in una vincita da 23750 euro. La combinazione vincente è stata 6-50-67 registrata alla ricevitoria di via Costanzo.La Dea Bendata bacia la provincia di Caserta anche. 🔗 Leggi su Casertanews.it

