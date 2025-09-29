Terno secco sulla ruota di Napoli | nel casertano vinti 24mila euro al Lotto
Lusciano fa festa con il Lotto. Un giocatore ha centrato un terno secco sulla ruota di Napoli trasformando una giocata da 10 euro in una vincita da 23750 euro. La combinazione vincente è stata 6-50-67 registrata alla ricevitoria di via Costanzo.La Dea Bendata bacia la provincia di Caserta anche. 🔗 Leggi su Casertanews.it
La fortuna bacia il casertano: vinti 22mila euro con un terno secco al Lotto
È stata registrata in Abruzzo la vincita più alta al Lotto nell'estrazione del 4 settembre: a Montorio al Vomano un giocatore ha infatti centrato un terno secco sulla ruota di Roma
Lotto, terno secco fortunato: con 5 euro ne vince oltre 22mila - 16 con una giocata di soli 5 euro realizzata nella ricevitoria di Corso Europa.
Lotto: vincite in Campania per quasi 39mila euro - Il Lotto premia la Campania nell'estrazione di giovedì 18 settembre.