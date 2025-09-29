Terni violenza in ospedale | due infermieri aggrediti
Terni, 29 settembre 2025 – Ancora violenza in corsia. Due infermieri del pronto soccorso dell’ospedale di Terni sono stati aggrediti. Hanno riportato la frattura di una gamba e un trauma della spalla, con una prognosi di 30 giorni per entrambi. Lo ha reso noto l’Azienda ospedaliera, ricordando che “l’aggressione al personale sanitario è reato”. Nel primo episodio un paziente di circa 40 anni, durante i consueti prelievi del sangue, ha sferrato un calcio – riferisce il il Santa Maria – all’infermiere che se ne stava occupando causandogli un trauma alla spalla. È stata quindi sporta denuncia e fatta una segnalazione all'autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
