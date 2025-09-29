Terni sindaco Bandecchi contestato per le posizioni su Gaza | consiglieri lasciano l' aula

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è stato contestato per le sue posizioni su Gaza. A scatenare le polemiche e la protesta, fuori e dentro al comune di Terni, sono state le parole del primo cittadino, secondo cui "20.000 bambini non sono mai morti". Diverse decine di manifestanti, anche più di un centinaio, hanno atteso davanti al municipio l'arrivo del sindaco per il Consiglio comunale, contestandolo. Alcuni consiglieri hanno abbandonato l'aula durante il Consiglio comunale in segno di protesta. Ci sono stati alcuni momenti di tensione e un faccia a faccia tra Bandecchi e un gruppo di manifestanti, ma nessun contatto fisico anche per la presenza delle forze di polizia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

