Terni giornalista de La Nazione insultato dal sindaco Bandecchi I messaggi di solidarietà | Offese inaccettabili

Terni, 29 settembre 2025 – Stamattina, durante una conferenza stampa, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, rispondendo alle domande, ha pesantemente insultato e minacciato il collega de La Nazione Stefano Cinaglia, impendendogli di svolgere il suo lavoro. Molte le reazioni in solidarietà al giornalista. La direzione de La Nazione si schiera a fianco del collega Stefano Cinaglia della redazione dell'Umbria “pesantemente insultato durante una conferenza stampa dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi. La nostra testata rifiuta e condanna qualsiasi atteggiamento contrario alla libertà di stampa e alla convivenza civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terni, giornalista de La Nazione insultato dal sindaco Bandecchi. I messaggi di solidarietà: “Offese inaccettabili”

In questa notizia si parla di: terni - giornalista

