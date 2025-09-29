È finita malissimo, con minacce di rissa e una quasi “testata” la protesa violenta dei pro Pal sotto la sede del Comune di Terni contro il sindaco definito complice del genocidio di Gaza. Nel mirino dei focosi contestatori il primo cittadino di Terni, Stefano Bandecchi, aspettato sotto l’uscio. Oltre cento persone – come riporta Open in u n video, hanno riempito la piazza di Palazzo Spada per chiedere le dimissioni del politico e imprenditore. Colpevole di aver negato sui social i massacri a Gaza. Finisce quasi a testate la protesta pro Pal come Bandecchi. “Lei non può dire che io sono Hamas”, va all’attacco un manifestante filopalestinese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Terni, finisce quasi a testate la protesta dei pro Pal contro il sindaco Bandecchi