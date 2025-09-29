Terni durissimo faccia a faccia tra Stefano Bandecchi e manifestanti | manifestanti nell' aula di Palazzo Spada FOTO E VIDEO
Momenti di grande tensione nella mattina di lunedì 29 settembre davanti a Palazzo Spada. Attimi surreali all'arrivo del sindaco Stefano Bandecchi, con i manifestanti che lo attendevano e un vero faccia a faccia molto duro con un contestatore, con rissa sfiorata. Alcuni manifestanti sono poi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
C’è chi, come Stefano Bandecchi (sindaco di Terni), con leggerezza e arroganza, arriva persino a negare i massacri di migliaia di innocenti e a deridere la tragedia di un popolo. Lo fa con parole indegne, che non solo infangano la verità ma cancellano l’uman - facebook.com Vai su Facebook