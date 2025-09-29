Terni dice no al genocidio e largo Villa Glori diventa largo Gaza | le immagini

Largo Gaza. È la “nuova identità” di largo Villa Glori, sede del presidio permanente in vista della manifestazione nazionale in programma sabato 4 ottobre a Roma. “Terni dice no al genocidio” e così aderisce all’iniziativa lanciata da Usb “100 piazze per Gaza”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - dice

Terni, Sergio Cardinali: “La sentenza della Corte dei Conti sulla Treofan dice ‘no’ ai predatori”

Il Consiglio comunale di Terni dice sì al Taser per la Polizia Locale - facebook.com Vai su Facebook

Terni, pusher violento extracomunitario vuole il permesso di soggiorno negato dalla questura ma il Tar dice no - arricchiscono il quadro degli elementi di fatto posti a supporto del giudizio di pericolosità sociale formulato ... Riporta ilmessaggero.it

“Genocidio”, il posizionamento massimo. Se lo ignori non sei nessuno - Non c’è la hit dell’estate perché quest’anno il tormentone è il genocidio. Si legge su ilfoglio.it