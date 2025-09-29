Terni caos consiglio comunale Gianfranco Mascia | Parte un presidio permanente contro Stefano Bandecchi

Tra i protagonisti della contestazione a Stefano Bandecchi per le frasi sui bambini di Gaza c'è stato il co-portavoce di Europa Verde Umbria Gianfranco Mascia. Tra i fondatori del partito Verde in Italia, è stato anche tra i promotori dei comitati contro Silvio Berlusconi, ora è pronto a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - caos

terni caos consiglio comunaleTerni, caos in consiglio: folla in aula al grido "dimissioni". Bandecchi: "Con queste persone alla fine le ragazze ternane andranno in giro con il velo" - Niente partecipazione alla seduta del consiglio comunale di lunedì 29 settembre, per protesta contro le frasi scritte dal sindaco di Terni ... Si legge su corrieredellumbria.it

terni caos consiglio comunaleProteste fuori e dentro Palazzo Spada, cori in consiglio comunale: «Bandecchi non ti vogliamo» - Lunedì mattina contestazioni e proteste a Terni contro le violente posizioni del sindaco di Terni Stefano Bandecchi su Gaza. Lo riporta umbria24.it

