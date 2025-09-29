Terna e ITS Green Academy in cattedra Qui nascono gli specialisti dell’energia

Viviamo in un’epoca di grande complessità: il nostro modello energetico non è più sostenibile, mentre il mondo chiede un impegno globale per una progressiva decarbonizzazione, da realizzare al più presto. Si tratta di un processo nel quale tutti siamo coinvolti, ma soprattutto le giovani generazioni sono chiamate a esserne protagoniste. Va proprio in questa direzione il nuovo corso “Reti, Impianti e Sistemi energetici” nato dalla collaborazione di Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, e ITS Green Academy, l’Istituto Tecnologico Superiore con sede a Vimercate (MB), di cui il Gruppo è recentemente diventato socio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

