Terna e ITS Green Academy in cattedra Qui nascono gli specialisti dell’energia
Viviamo in un'epoca di grande complessità: il nostro modello energetico non è più sostenibile, mentre il mondo chiede un impegno globale per una progressiva decarbonizzazione, da realizzare al più presto. Si tratta di un processo nel quale tutti siamo coinvolti, ma soprattutto le giovani generazioni sono chiamate a esserne protagoniste. Va proprio in questa direzione il nuovo corso "Reti, Impianti e Sistemi energetici" nato dalla collaborazione di Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, e ITS Green Academy, l'Istituto Tecnologico Superiore con sede a Vimercate (MB), di cui il Gruppo è recentemente diventato socio.
Terna, emette il primo european green bond da 750 milioni
Il 26 settembre sarò a Battipaglia, al Green Day, per un incontro speciale con gli studenti dedicato all'ambiente, all'energia e al futuro sostenibile. Durante il Green Talk con gli studenti proveremo a immaginare insieme nuove strade di cambiamento, fatte d
"Terna Academy", nasce il nuovo hub di ricerca e formazione del Gruppo - Nasce, con questo obiettivo, "Terna Academy", il nuovo hub di ricerca e formazione del gestore della rete
Terna Academy: nasce il nuovo hub di ricerca e formazione - Nasce "Terna Academy", il nuovo hub di ricerca e formazione del gestore della rete elettrica nazionale, finalizzato allo sviluppo delle competenze delle persone e dell'intero ecosistema del Gruppo.