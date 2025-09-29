Inizia a fare più freddo e cosi le persone iniziano ad utilizzare i termosifoni. Occhio però a queste particolari disposizioni. Dopo questo weekend e con ormai l’ufficialità dell’arrivo dell’autunno potremmo vedere nei prossimi giorni l’arrivo del maltempo e in generale un grosso calo delle temperature. Sia di giorno che di notte e il freddo sta. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Termosifoni, il trucco per evitare sanzioni e malanni: pochi lo conoscono