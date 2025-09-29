R egalano un’allure decisamente rétro i capelli corti con le onde piatte, capaci di evocare le atmosfere sofisticate del Grande Gatsby, quando le scatenate flapper girls sfoggiavano tagli androgini che arrivavano alle orecchie, completati da onde finger waves su fronte e lati del viso, dall’aspetto elegante e ribelle. Accattivanti, questo tipo di acconciatuere sono semplici da realizzare anche a casa. Ma per ottenere un risultato a regola d’arte, è importante partire dal giusto taglio e utilizzare i prodotti più indicati per lo styling. Le acconciature che hanno fatto la storia, quando i capelli sono rivoluzione X Capelli corti con onde piatte: i tagli più indicati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Termoprotettore, crema e gel modellante sono gli alleati dei capelli corti con le onde piatte che incorniciano il volto. Stile Twenties