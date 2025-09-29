Termini la lite per il vino finisce nel sangue Pestata da un uomo trova rifugio nel centro Caritas

Romatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lite per il vino è finita nel sangue a Roma, nella zona di via Marsala, una delle strade che costeggiano la stazione Termini. Una donna di 39 anni è stata aggredita da un uomo, un cittadino tunisino di 35 anni, che l'ha mandata in ospedale. La vittima, infatti, ha riportato ferite guaribili. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: termini - lite

