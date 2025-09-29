Terminati i lavori di ristrutturazione riapre l' ufficio postale di Palazzo Adriano

Riaperto al pubblico l’ufficio postale di Palazzo Adriano, in vicolo Manta, dopo gli interventi nell’ambito del progetto “Polis”. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

