Terapie per il Parkinson più efficaci se si riconoscono subito i sintomi

ROMA (ITALPRESS) – Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa cronica e progressiva, che ha ripercussioni soprattutto sul controllo dei movimenti: è dovuta alla degenerazione dei neuroni che producono dopamina, una sostanza fondamentale per la trasmissione dei segnali nel cervello. Le cause non sono ancora completamente note, ma si riconosce un'interazione tra fattori genetici, ambientali e legati all'età: il rischio di ammalarsi di morbo di Parkinson aumenta infatti decisamente dopo i sessant'anni. Si calcola che in Italia il morbo di Parkinson colpisca circa 250mila persone, numero che si prevede in crescita a causa dell'invecchiamento della popolazione: nuove ricerche aprono però interessanti spiragli di cura e miglioramento della qualità di vita.