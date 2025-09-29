Teotino sentenzia | Tudor è in confusione anche a causa del mercato I bianconeri hanno problemi in questo reparto non si è ancora capita quale sia la vera Juve

Teotino sentenzia dopo il pareggio della Juve contro l’Atalanta: l’analisi del giornalista sulla partita. Una critica tattica precisa, che va al cuore delle apparenti difficoltà della Juventus di Igor Tudor. Il giornalista Gianfranco Teotino, intervenuto a Radio Sportiva, ha analizzato l’assetto dei bianconeri, individuando nel modulo e nella coperta corta a centrocampo i principali problemi di una squadra che, a suo dire, non ha ancora trovato una vera identità. PAROLE – «Il 3-4-2-1 di Tudor dà certamente molta aggressività, ma avere così tanti difensori in campo, come Kalulu a tutta fascia, penso sia un modo per diminuire l’efficacia offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

