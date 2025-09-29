Tentativo di rivendere gli abiti rubati nel negozio | un uomo arrestato per furto
Sabato le volanti della Questura di Ravenna hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino di ventotto anni di nazionalità tunisina, per furto aggravato. L’operazione è scaturita da una segnalazione alla Sala Operativa che indicava movimenti sospetti nei pressi di un negozio di abbigliamento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Non solo è tornato. Ma Jimmy Kimmel, al suo ritorno in onda dopo la cacciata da parte di Trump, ha fatto uno di quei discorsi che rimarranno a lungo negli annali della televisione americana. Ha trasformato un tentativo di censura in una celebrazione pubblica - facebook.com Vai su Facebook
#F1 | Fallito il tentativo di cambiare il box normativo delle ali 2026 - X Vai su X
Abiti Versace (rubati) venduti online con sconti del 50%: affare da due milioni. Il video della banda del lusso in azione - I capi "sparivano" da un magazzino prima che venissero distribuiti nei negozi e finivano su un mercato parallelo ... Lo riporta today.it
Ruba abiti al centro commerciale a Genova, si cambia e fa razzia anche in un negozio di cosmetici: arrestato - Arrestato un 33enne marocchino per rapina e tentato furto aggravato alla Fiumara di Genova. virgilio.it scrive