Tentativo di rivendere gli abiti rubati nel negozio | un uomo arrestato per furto

Ravennatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato le volanti della Questura di Ravenna hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino di ventotto anni di nazionalità tunisina, per furto aggravato. L’operazione è scaturita da una segnalazione alla Sala Operativa che indicava movimenti sospetti nei pressi di un negozio di abbigliamento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

