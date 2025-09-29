Tentano di impossessarsi di un immobile minacciando la famiglia che lo occupa sette arresti
Su delega del Procuratore della Repubblica, stamane, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sette indagati, ritenuti gravemente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
