Tenta di sedare una lite uomo accoltellato al petto
Tempo di lettura: < 1 minuto Nel tentare di scongiurare una zuffa tra due automobilisti che stavano litigando per un banale incidente stradale è stato ferito con una coltellata al petto. Ora si trova ricoverato, in gravi condizioni all’ospedale del Mare, a Napoli. Il fatto è accaduto nella serata di ieri a Pomigliano d’Arco. Due auto si sono scontrate e i relativi conducenti sono passati in poco tempo dalle parole alle mani. Ad assistere alla scena alcune persone che erano dinanzi ad un vicino bar e tra queste anche la vittima, un 54enne, che per separare i due automobilisti, è stato accoltellato al petto dal conducente di uno dei due veicoli, poi fuggito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
