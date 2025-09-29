Tenta di occultare la droga anche nel suo corpo | in manette spacciatore

GROSSETO – Tenta di nascondere la droga anche all’interno del proprio corpo, ma alla fine finisce ugualmente in carcere. È finita, infatti, con l’arresto la perquisizione domiciliare e personale in zona Barbanella a Grosseto. La scorsa settimana personale della locale Squadra Mobile, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati sugli stupefacenti, ha arrestato un uomo già noto per spaccio ed ha denunciato un altro uomo ed una donna. A seguito dell’acquisizione della notizia relativa ad una probabile attività di spaccio di sostanze stupefacenti, effettuata a Grosseto, in zona Barbanella, è stato predisposto un servizio di osservazione, a seguito del quale è stata effettuata un’attività di perquisizione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it