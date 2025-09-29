Tensione in Rai | Gasparri accusa Goracci e chiede scuse sul 7 ottobre

In diretta su Rai3, Maurizio Gasparri ha accusato l’inviata del Tg3 Lucia Goracci di avere negato il rogo di bambini del 7 ottobre; la polemica, corroborata da una foto mostrata in studio, ha scatenato una valanga di reazioni, fra richieste di scuse, sdegno sui social e l’offerta di un confronto pubblico. La scintilla televisiva e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

In attesa di sciogliere il nodo sul candidato alla presidenza della Regione Campania, il centrodestra concentra i propri attacchi sull’avversario Roberto Fico. Non mancano parole dure, come quelle del capogruppo azzurro al Senato Maurizio Gasparri, che defi - facebook.com Vai su Facebook

“Negazionista”: Gasparri si scaglia contro un’inviata Rai, scoppia la bufera - Gasparri accusa Lucia Goracci in TV: le reazioni dall'Usigrai e dall'Ordine dei Giornalisti in difesa della giornalista ed inviata Rai. Scrive newsmondo.it

Rai: Cattaneo, 'Gasparri ha ragione, da Goracci affermazioni assurde' - Lo scorso 25 settembre ero ospite a Restart, su Rai 3, e sono stato diretto testimone delle affermazioni assurde della giornalist ... Riporta iltempo.it