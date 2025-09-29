Tennis concluso al Tc Dolo il 6° Memorial Fernando Barbuni
Al Tc Dolo concluso il 6° Memorial Fernando Barbuni per giocatori di 4ª categoria con 92 partecipanti coordinati da Micaela Barbuni e la supervisione di Andrea Spolaore.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayDavanti a tutti c’è Tobia Zanovello dell’Arca di Spinea che al terzo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: tennis - concluso
Tennis, concluso il 34esimo open a Motta di Livenza: vincono Hidalgo e Minzat
Tennis, concluso il 1° torneo al Solerò di Gaiarine: vincono Botter e Bolzan
Tennis, concluso a Scorzè l'Open maschile e femminile: i vincitori
? Grande tennis ad Alghero! Si è concluso il Torneo TPRA TC Alghero Road to Torino 2025 Durata: 6 giorni di sfide ed emozioni Partecipazione : 30 iscritti nel singolare maschile ? 14 nel singolare femminile ? Vincitore singolare mas - facebook.com Vai su Facebook
Tennis, concluso a Mira il torneo giovanile Lavanderia Lsg - Al Tennis Club Mira concluso il torneo giovanile trofeo Lavanderia Lsg con 117 ragazzi coordinati da Massimiliano Esposito con la supervisione di Maria Cristina Cestonaro. Scrive veneziatoday.it
Tennis, concluso il torneo giovanile "Ai Progetti" alla Canottieri Mestre - Chiuso all'Arca di Spinea anche il torneo di 4ª categoria "Don't stop me now" (maschile e femminile) con 100 partecipanti ... Segnala today.it