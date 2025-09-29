Tennis conclusa con successo la 43esima edizione del Trofeo Dino De Guido

Brindisireport.it | 29 set 2025

MESAGNE - Con emozione e grande partecipazione si è concluso il 43esimo  TrofeoDino De Guido” sui campi in terra rossa dell’omonimo circolo di Mesagne. Un appuntamento che ogni anno porta con sé, non solo sport e competizione, ma anche il ricordo vivo e affettuoso di Dino, prematuramente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

