Tennis conclusa con successo la 43esima edizione del Trofeo Dino De Guido
MESAGNE - Con emozione e grande partecipazione si è concluso il 43esimo Trofeo “Dino De Guido” sui campi in terra rossa dell’omonimo circolo di Mesagne. Un appuntamento che ogni anno porta con sé, non solo sport e competizione, ma anche il ricordo vivo e affettuoso di Dino, prematuramente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: tennis - conclusa
?CAMPIONATI EUROPEI U16 GRANDE TENNIS AL CASTELLAZZO? Si è conclusa al Circolo del Castellazzo di Parma una straordinaria settimana di tennis con i Campionati Europei Under 16, che hanno visto sfidarsi le migliori promesse del panorama - facebook.com Vai su Facebook
Tennis, conclusa con successo la 43esima edizione del Trofeo “Dino De Guido” - Dopo la disputa delle finali nella mattinata di domenica, si è svolta la premiazione dei vincitori e dei secondi arrivati, alla presenza del presidente del sodalizio Nicola De Guido, del fratello di D ... Segnala brindisireport.it
Beach tennis. Successo per il Trofeo ecosolidale - Dopo circa due mesi di attività si è conclusa nei giorni scorsi con il torneo misto la settima edizione del Trofeo ecosolidale di beach tennis 2025 organizzato dalla Playball Cervia in collaborazione ... Si legge su ilrestodelcarlino.it