Tennis chi ha vinto il 5° rodeo al Venice Sporting Center

Veneziatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Venice Sporting Center di Mestre Via dei Mille concluso il 5° Rodeo maschile e femminile con 48 giocatori coordinati da Elena Scomparin e Federico Pollini.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayNel maschile vince il favorito mestrino Nicolò Bugin dello Sporting Mestre che. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tennis - vinto

Chi ha vinto gli Internazionali di Tennis a Roma 2025?

Tennis. Angelica Raggi campionessa italiana. Ha vinto il titolo di seconda categoria

Tennis, chi ha vinto il Summer Trophy al Davis Plus Center

Alcaraz ha battuto Sinner e ha vinto gli US Open - Carlos Alcaraz ha battuto Jannik Sinner nella finale degli US Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis. Riporta ilpost.it

Aryna Sabalenka ha vinto gli US Open di tennis, per la seconda volta consecutiva - La tennista bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto gli US Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis, battendo in finale la statunitense Amanda Anisimova in due set e con ... Scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Tennis Ha Vinto 5176