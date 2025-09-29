Tendenze unghie | su quali puntare

Donnemagazine.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le tendenze unghie si opta per tonalità come il rosa, il giallo ma anche i classici come il nero. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

tendenze unghie su quali puntare

© Donnemagazine.it - Tendenze unghie: su quali puntare

In questa notizia si parla di: tendenze - unghie

Scopri le ultime tendenze nella nail art per unghie perfette

Unghie in gel: le tendenze estive da non perdere

Scopri le tendenze dei colori per unghie autunnali: blu zaffiro

tendenze unghie puntareUnghie marroni, le tonalità a cui guardare per una manicure elegante - Colore autunnale per eccellenza, il marrone si svela nella sua ampia palette negli smalti più intriganti di stagione. Scrive harpersbazaar.com

tendenze unghie puntareColori unghie autunno 2025: tendenze e ispirazioni dalle passerelle alle vostre mani - Dai ritorni di classici iconici alle più inedite audacie cromatiche, la selezione di tendenze per le colori unghie autunno 2025 si mostra ricca di vibrazioni, ... Riporta lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Tendenze Unghie Puntare