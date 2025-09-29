Tendenza comfort Vivere on the road senza rinunce
Tante novità per la stagione turistica 2026: un nuovo concetto per il turismo dell’abitar viaggiando. Parola d’ordine della moderna generazione di veicoli ricreazionali: equilibrio armonioso tra estetica e funzionalità. Nuove linee guida per camper, caravan e van: più spazio, più ordine, più funzionalità, eleganza e tecnologia. Ormai sono veicoli come suite di lusso su ruote. Il turismo en plein air potente motore di sviluppo economico territoriale, promuove la sostenibilità e offre esperienze autentiche ai turisti. L’ultima edizione del Salone del Camper, evento organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper ha presentato nuovo concetto abitativo detta le tendenze del turismo en plein air per quanto riguarda i veicoli ricreazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
