È UN PROCESSO già in atto, anche se molta strada è ancora da fare. Un dato su tutti: solo una parte delle aziende ha fatto il passo decisivo. Cioè strutturare la sostenibilità come leva di governo. L’industria manifatturiera italiana, spesso associata a impatti ambientali e modelli produttivi tradizionali, può diventare un motore della transizione sostenibile. A patto però che promuova politiche virtuose in tutta la filiera produttiva e trasmetta a dipendenti e stakeholder una visione etica, improntata al benessere del pianeta. Ne è convinta Tecnosystemi Spa Società Benefit con sede a Vittorio Veneto (Treviso). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tecnosystemi guida la nuova rivoluzione industriale