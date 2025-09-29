Team Europe vince la Ryder Cup di golf | la festa sul bus verso l' hotel
Team Europe vince la Ryder Cup di golf ed esplode ancora la gioia. Sul bus che porta la squadra in hotel a New York partono cori e qualche tappo di bottiglia come a Roma 2023. Tra i festeggiati il nordirlandese Rory McIlroy: per lui una versione speciale di "Zombie" di The Cranberries. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: team - europe
Il Team Europe sbarca in Libia
L’Ue non piace a Bengasi? Perché la Cirenaica di Haftar ha bloccato Team Europe
Golf: completato il Team Europe di Ryder Cup 2025. Tra i chiamati spunta Rahm
Team Europe resiste e schiva il clamoroso ribaltone - X Vai su X
Ryder Cup all’Europa ma che spavento!| Lo aveva ripetuto all’infinito Luke Donald, capitano del Team Europe, nel percorso di avvicinamento a questa 45esima Ryder Cup a Bethpage Black. Ai suoi li attendeva una battaglia dura, anzi durissima a New York p - facebook.com Vai su Facebook
Team Europe vince la Ryder Cup 2025 - Al termine di un terzo giorno a dir poco incredibile Shane Lowry imbuca il putt che vale il 14esimo punto europeo, E la Ryder Cup 2025! golfando.tgcom24.it scrive
Ryder Cup 2025: trionfo Europa, battuti gli USA 15-13 - 13 contro gli Stati Uniti al Bethpage State Park di New York. Da msn.com