Team Europe vince la Ryder Cup di golf | la festa sul bus verso l' hotel

Tgcom24.mediaset.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Team Europe vince la Ryder Cup di golf ed esplode ancora la gioia. Sul bus che porta la squadra in hotel a New York partono cori e qualche tappo di bottiglia come a Roma 2023. Tra i festeggiati il nordirlandese Rory McIlroy: per lui una versione speciale di "Zombie" di The Cranberries. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

team europe vince la ryder cup di golf la festa sul bus verso l hotel

© Tgcom24.mediaset.it - Team Europe vince la Ryder Cup di golf: la festa sul bus verso l'hotel

In questa notizia si parla di: team - europe

Il Team Europe sbarca in Libia

L’Ue non piace a Bengasi? Perché la Cirenaica di Haftar ha bloccato Team Europe

Golf: completato il Team Europe di Ryder Cup 2025. Tra i chiamati spunta Rahm

team europe vince ryderTeam Europe vince la Ryder Cup 2025 - Al termine di un terzo giorno a dir poco incredibile Shane Lowry imbuca il putt che vale il 14esimo punto europeo, E la Ryder Cup 2025! golfando.tgcom24.it scrive

team europe vince ryderRyder Cup 2025: trionfo Europa, battuti gli USA 15-13 - 13 contro gli Stati Uniti al Bethpage State Park di New York. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Team Europe Vince Ryder