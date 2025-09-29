Taylor Swift ed Ed Sheeran hanno fatto due discorsi al matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco

Vanityfair.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«C’era così tanto amore nella sala», ha raccontato un ospite a People. E chi c’era conferma: tra risate, brindisi e musica, il ricevimento è durato fino a notte fonda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

taylor swift ed ed sheeran hanno fatto due discorsi al matrimonio di selena gomez e benny blanco

© Vanityfair.it - Taylor Swift ed Ed Sheeran hanno fatto due discorsi al matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco

In questa notizia si parla di: taylor - swift

Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia

Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante

Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante

taylor swift sheeran hannoTaylor Swift ed Ed Sheeran hanno fatto due discorsi al matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco - E chi c’era conferma: tra risate, brindisi e musica, il ricevimento è durato fino a notte fonda ... Riporta vanityfair.it

Taylor Swift in concerto a Londra, Ed Sheeran ospite a sorpresa - Eseguendo un mix delle due canzoni che hanno composto insieme, Everything Has Changed e End Game, Swift ha ringraziato Sheeran per essere stato al suo fianco e per essersi esibito davanti a una folla ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Taylor Swift Sheeran Hanno