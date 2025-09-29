Tarros stecca l’esordio a Siena La spunta la tenacia dei toscani
MENS SANA 69 TARROS SPEZIA 49 (17-21, 32-35, 50-41) MENS SANA: Belli 13, Pannini 7, Calviani 3, Yarbanga 12, Pucci 8, Cerchiaro 12, Ferranti, Lodoli, Moretti, Nepi 1, Prosek 11, Jokic 2. All. Vecchi. (TL: 814, 2P: 1842, 3P: 935) TARROS SPEZIA: Lamperi 2, Puccioni ne, Kmetic 16, Ramirez 6, Tedeschi ne, Farusi ne, Sabbadini ne, Pesenato 8, Deri, Petrushevski 5, Cellerini 7. All. Ricci. (TL: 1016, 2P: 1640, 3P: 328) Arbitri: Samuele Rossetti e Tommaso Cavasin entrambi di Rosignano Marittimo Venti minuti, i primi, di buon livello, poi la Tarros resta negli spogliatoi e si scioglie come neve al sole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
