Decisione di Donald Trump: imposizione di una tariffa del 100% sui film stranieri. Una notizia di grande rilievo nel settore cinematografico si sta diffondendo, riguardante un’azione decisa da parte dell’ex presidente degli Stati Uniti. La proposta prevede l’introduzione di un’imposta del 100% su tutti i film prodotti al di fuori degli Stati Uniti, con l’obiettivo di tutelare la produzione nazionale e contrastare le pratiche commerciali considerate scorrette. Contesto e motivazioni della misura. Secondo quanto dichiarato da Donald Trump attraverso il suo profilo social Truth Social, l’industria cinematografica americana avrebbe subito un furto da parte di altri paesi, paragonando questa situazione a “rubare caramelle a un bambino”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Tariffe al 100% sui film stranieri: la nuova mossa di donald trump