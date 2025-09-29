Tariffe agevolate e mezzi gratis per anziani e disabili | ecco come richiedere l' abbonamento

29 set 2025

Tariffe agevolate per anziani e persone con disabilità, che potranno viaggiare sui mezzi pubblici spendendo di meno e in alcuni casi persino gratuitamente. La giunta regionale ha approvato una delibera, proposta dall'assessore ai Trasporti Franco Lucente, che prevede lo stanziamento di oltre 15. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

