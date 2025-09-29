Taras Ivanyshyn morto in piscina nell'hotel in cui lavorava a Paestum | disposta l'autopsia
La Procura vuole fare chiarezza sulla morte di Taras Ivanyshyn, 27 anni, trovato morto nella piscina dell'hotel per il quale lavorava a Paestum, nella provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
