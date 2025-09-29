Taranto | Usb tolti i blocchi davanti alle portinerie della raffineria Eni Protesta dopo il carico di greggio alla nave per l' aviazione militare israeliana

Comunicazione Usb Taranto: Dopo 7 ore di blocchi abbiamo smobilitato il presidio davanti alle portinerie della Raffineria ENI di Taranto. Decine di autocisterne sono state fermate, salvaguardando quelle destinate al rifornimento dei servizi essenziali. Molti carichi sono stati annullati e altri, a causa dei ritardi, non saranno recuperabili. Lo abbiamo fatto per ribadire che Taranto non è e non sarà complice del genocidio del popolo palestinese, che il porto di Taranto non diventerà base per la logistica di guerra e da qui non transiteranno merci destinate allo Stato infame di Israele, soprattutto se ad uso bellico e, facendolo, abbiamo anche trovato la comprensione e la solidarietà dei camionisti bloccati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

