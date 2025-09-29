Taranto | ripartita carica di greggio la nave per l’aviazione militare israeliana protesta Usb davanti alla raffineria Eni Presidio dalle 4

Comunicazione Usb Taranto: Iniziata la protesta Usb davanti agli ingressi della Raffineria Eni, che ieri ha consentito la ripartenza della petroliera carica di greggio. Dichiarata una destinazione diversa: non più Israele, ma l’ Egitto. Per noi, si tratta di un escamotage per mettere a tacere le proteste. Avete macchiato di sangue la città di Taranto che non vuole essere complice del massacro a Gaza. L'articolo Taranto: ripartita carica di greggio la nave per l’aviazione militare israeliana, protesta Usb davanti alla raffineria Eni Presidio dalle 4 proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

