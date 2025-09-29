Tar Salerno conferma revoca condono edilizio | respinta sanatoria su immobile irregolare ad Avellino
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, ha confermato la decisione del Comune di Avellino di revocare un condono edilizio rilasciato lo scorso anno per un immobile residenziale risultato irregolare.I dettagli della vicenda: dalla concessione all’annullamento del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Salerno ha respinto i ricorsi presentati da quattro scuole paritarie campane — tre nella provincia di Salerno e una in quella di Avellino — confermando la revoca dello status di paritaria.
Il TAR di Salerno respinge i ricorsi di quattro scuole paritarie in Campania (tre del Salernitano e una di Avellino) e conferma la revoca dello status: un passo deciso nella lotta ai "diplomifici".
