Tar Salerno conferma revoca condono edilizio | respinta sanatoria su immobile irregolare ad Avellino

Avellinotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, ha confermato la decisione del Comune di Avellino di revocare un condono edilizio rilasciato lo scorso anno per un immobile residenziale risultato irregolare.I dettagli della vicenda: dalla concessione all’annullamento del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: salerno - conferma

TAR Lazio: confermata la revoca della licenza di gioco per carenza di affidabilità dell’esercente - Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto il ricorso presentato dal gestore di una sala Vlt al quale la Questura aveva revocato le licenze per ... Scrive pressgiochi.it

tar salerno conferma revocaPos in sala Vlt, Tar Veneto conferma la revoca della licenza - Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto il ricorso di una società, titolare di una sala Vlt. Come scrive agimeg.it

Cerca Video su questo argomento: Tar Salerno Conferma Revoca