Tappeti e pavimenti puliti in un attimo con questo aspirapolvere ciclonico | è scontato del 31%

Prova la sensazione di aspirare qualsiasi briciola di sporco con un aspirapolvere ciclonico: il modello Eureka Apollo senza sacco è in promozione su Amazon a 74,99 euro, con uno sconto del 31%. Ha un motore da 800 W che assicura una buona aspirazione su pavimenti duri e tappeti, supportato da un sistema ciclonico singolo che mantiene stabile la potenza. A ciò si aggiunge la rumorosità ridotta a soli 72 dB. Prendilo con questo mega sconto Prestazioni e capacità pensate per la routine domestica. Il cuore di questo aspirapolvere è un motore da 800 watt, che permette di pulire superfici differenti, dal parquet ai tappeti, con una continuità di aspirazione garantita dal sistema ciclonico singolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tappeti e pavimenti puliti in un attimo con questo aspirapolvere ciclonico: è scontato del 31%

