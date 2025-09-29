Tanti appuntamenti con l' Accademia Petrarca di Lettere arti e scienze nella sede di via dell' Orto ad Arezzo
Arezzo, 29 settembre 2025 – Tanti appuntamenti con l'Accademia Petrarca di Lettere arti e scienze, nella sede di via dell'Orto ad Arezz o. Venerdì 10 ottobre, alle ore 17,30, il Socio Ing. Federico Riccardo Casci, terrà una conferenza su Energia da fusione nucleare: sogno o realtà? - Venerdì 17 ottobre, alle ore 17,30, il Socio M° Salvatore dell'Atti, Docente ordinario di Musica da camera presso il Conservatorio GB Martini di Bologna, terrà una conferenza su «Gli orecchi restano offesi da una musica che fa strepito o dissonanza o durezza, così restano offesi gli occhi da' colori troppo carichi, ma una musica unita ed arguta diletta l'orecchio»: Vasari e la musica - Venerdì 24 ottobre, alle ore 17,30, il Prof. 🔗 Leggi su Lanazione.it
