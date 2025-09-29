Tanti appuntamenti ad ottobre alla libreria per ragazzi La Casa sull' Albero di Arezzo

SABATO 4 OTTOBRE ORE 11.00 INCONTRO DI PRESENTAZIONE del CIRCOLO DEI LETTORI (8-11 anni) Il Circolo dei lettori de La casa sull'albero conta ormai diversi iscritti che tutto lo scorso anno si sono incontrati per condividere la passione per la lettura, parlare dei libri letti, intervistare autori. Questa è l'occasione per conoscere più da vicino le attività ei protagonisti del circolo e decidere se intraprendere questo bellissimo percorso. Gli incontri del Circolo dei lettori sono gratuiti, sarà richiesto durante l'anno l'acquisto di alcuni titoli proposti.

